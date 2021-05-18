في ذكرى رحيل عبد الله فرغلي.. ماذا قال عنه تلميذه محمد فريد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"علام الملواني" المدرس في مسرحية "مدرسة المشاغبين" يظل واحدا من أبرز الشخصيات التي قدمها الفنان الراحل عبد الله فرغلي، الذي تحل اليوم الذكرى الحادية عشر لرحيله.

والمفارقة هنا أن الفنان عبد الله فرغلي، بدأ مشواره بالجمع بين مهنة التدريس، وممارسة الفن الذي كان يعشقه، وكان من بين تلاميذه الفنان محمد فريد.

وفي حوار للفنان محمد فريد مع الفنانة إسعاد يونس، خلال ظهوره في برنامج"صاحبة السعادة"، قال: "بدأت التمثيل في مدرسة بني سويف الثانوية، وكان بها قسما لتدريس اللغة الفرنسية، وجالنا مدرس فرنساوي كان منقول من أسيوط لبني سويف تمهيدا لنقله القاهرة، اسمه الأستاذ عبد الله فرغلي".

مقدمة البرنامج عقبت: "قول تاني الحتة دي لأن الناس مش متخيلة إن عبد الله فرغلي كان مدرس فرنساوي"، فرد فريد: "أيوه الأستاذ عبد الله كان مدرس فرنساوي، بس هو بصراحة كان ضعيف في الفرنساوي جدا ومقالش أي حاجة فرنساوي طول ما أنا أعرفه".

الفنان عبد الله فرغلي إلى جانب مشاركته في مسرحيات فرقة الفنانين المتحدين، ومنها "هاللو شلبي"، و"سيدتي الجميلة"، قدّم أيضا كمؤلف وكاتب السيناريو والحوار، عدد من الأعمال الفنية من بينها مسلسلات ''صيام صيام''، ''أبنائي الأعزاء شكرا''، ''أخو البنات''، ومسرحيات ''سكر زيادة''، و"البيجامة الحمراء".

وقبل رحيله شارك عبد الله فرغلي في تصوير بعض المشاهد في مسلسل ''شيخ العرب همام''، إذ أدى دور والد الفنان يحيي الفخراني، لكن وافته المنية قبل إتمام الدور، فاضطر فريق العمل إلى الاستعانة بالفنان عمر الحريري.

وأصيب الفنان الراحل عبد الله فرغلي بضيق حاد في التنفس، أثناء وجوده بالمنزل، وتم نقله إلى المستشفى، ليلقى ربه في 18 مايو عام 2010.