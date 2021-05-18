نور اللبنانية عن محمد سامي: "مخرج كبير وأعماله بتشهد على كده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة نور اللبنانية، إن "محمد سامي مخرج موهوب ومتميز ولم ترى منه إلا كل احترام وتقدير".

ونشرت نور، صورة لها مع "سامي" عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "محمد سامي مخرج موهوب وشاطر وفنان ومتميز.. اشتغلت معاه أكتر من مرة وماشفتش منه غير كل احترام وأخوة وتقدير وغيرة على الشغل، وقبل كل ده ابن ناس طيبين ومحترمين".

وأضافت: "محمد سامي مخرج كبير وأعماله بتشهد على كده وبتتكلم عنه.. العمل الفني ملك للجمهور والفن وجهات نظر وكل واحد بيشوف العمل الفني زي ما هو عايز.. ماينفعش نشمت في بعض ونجرح في بعض خصوصا إن إحنا زملاء وعارفين مدى التعب والكفاح اللي كل واحد مننا بيقدمه في مكان".

جدير بالذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت مؤخرا قرارا بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي.