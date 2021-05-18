تركي آل الشيخ: أفتخر أني بدوي وراعي غنم.. الله يعين الشعب اللبناني الشقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، إنه يفخر بأصله البدوي، داعيا الله أن يعين الشعب اللبناني على ما هو فيه.

وكتب آل الشيخ، في عدة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر": "أولاً أفتخر أني بدوي، وأفتخر أني راعي غنم اللي على فكرة وظيفة أكثر من ٢٥ رسول ومنها حبيبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.. وأفتخر أني من أرض الأبطال والصحابة.. اللي أقدر أقوله الله يعين الشعب اللبناني الشقيق فمنهم أشخاص نحبهم وطيبون ومبدعون وشرفاء وكرام".

أضاف: "هل يعود لبنان الجميل الذي أنجب مفكرين مثل جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة ومبدعين مثل فيروز ووديع الصافي؟ وهل يعود لبنان بثقافته وفنه ورقي أهله كما كان عزيزاً لدى كل عربي؟ لا تقسو على أهلنا في لبنان فهم مظلومين وابتلاء.. الله يصبرهم".

تابع: "شاش راسي من ردود السعوديين.. إيه ويلوموني فيكم.. أفتخر إني منكم.. أفتخر بالخيل والناقة وبيت الشعر.. أفتخر بالأقط والتمر.. أفتخر بالحناء والبخور.. وأفتخر بالسيف.. وحط مليون خط على السيف".

واصل: "إلى يوم الدين بدو وأبطال وفرسان ونفخر.. شامخين كنا ولازلنا من الجاهلية إلى اليوم.. يا أهبل عايرتنا بأكثر شيء نفتخر فيه.. أصلنا وفصلنا".

وكان وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة قال في تصريح تلفزيوني أمس إن دولا، لم يسمّها، "أنشأت تنظيم داعش وموّلته".

وأجاب وهبة في سياق ردّه على سؤال عن سلاح حزب الله أن "الأخير دافع عن سيادة لبنان وحرّر الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، وفي المرحلة الثانية أتت دول المحبة والصداقة والأخوّة بتنظيم الدولة الإسلامية وزرعته في سهل نينوى والأنبار وتدمر بتمويل منهم".

وكانت الرئاسة اللبنانية، أكدت الثلاثاء، عمق العلاقات بين لبنان ودول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، مشيرةً إلى أن ما صدر عن وزير الخارجية شربل وهبة- يعبر عن رأيه الشخصي.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، الثلاثاء، إنها "تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وحرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة".

واعتبرت الرئاسة "أن ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة ليل أمس يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية ورئيسها العماد ميشال عون الحريص على رفض ما يسيء إلى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصاً".

وأشارت إلى أن ما جاء في حديث وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة إلى قناة "الحرة" أثار "ردود فعل هدفت للإساءة إلى العلاقات الأخوية القائمة بين لبنان ودول الخليج الشقيقة".

وأضافت: "بدا ذلك واضحاً من خلال ما صدر من مواقف سياسية، إضافة إلى الحملة الإعلامية المبرمجة التي رافقتها على رغم التوضيح الذي صدر عن الوزير المعني بأنه لم يسم دول الخليج في معرض كلامه".

كما أعلن الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة، سعد الحريري، في بيان صحفي، إن "الكلام الذي أطلقه وزير الخارجية على قناة الحرة، كلام لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت بأوخم العواقب على لبنان ومصالح أبنائه في البلدان العربية".