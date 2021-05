شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة افتتاح سينما بيفرلي الجديدة بفيلم Once Upon a Time in Hollywood والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إعادة افتتاح سينما بيفرلي الجديدة بعرض فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"، حيث أعلنت سينما بيفرلي الجديدة في لوس أنجلوس، التي تملكها وتشغلها كوينتين تارانتينو، على إنستجرام أنها ستعيد افتتاحها في الأول من يونيو بأحدث أفلام المخرج "Once Upon a Time in Hollywood"، وذلك بعدما تم إغلاقها منذ مارس 2020 بسبب جائحة COVID-19.

وفي بوست آخرنشر على موقع تويتر نشرت صورة لـ New Beverly Cinema ، مرفقة بتعليق "مزيد من المعلومات قريبًا ..."



Once Upon a Time in Hollywood

ويعد فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" واحدًا من أنجح الأفلام الأصلية لهذا العام، حيث تكلف الفيلم 90 مليون دولار، وحقق إيرادات وصلت إلى 368 مليون دولار إجماليا من حول العالم.

كما أنه من المتوقع أن يكون الفيلم من بطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت من أبرز منافسي الأوسكار، كما نشر الموقع،

وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن.

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.