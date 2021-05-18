شكرا لقرائتكم خبر عن عودة دراكولا وعائلته بالجزء الرابع من Hotel Transylvania هذا الصيف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة سونى المنتجة لـ الجزء الرابع من فيلم الأنيمشن Hotel Transylvania، الفيديو الترويجى الرسمي للعمل، الذى وصلت مدته إلى أكثر من دقيقتين، وتضمن العديد من اللقطات الجديدة التي تكشف عن شخصيات الجزء الرابع من العمل، بالإضافة إلى بعض اللقطات من الأجزاء السابقة للعمل.

ومن المقرر أن يطرح فيلم الأنيمشن الجديد تحت اسم Hotel Transylvania: Transformania، حيث من المقررأن يطرح بـ دور العرض المختلفة حول العالم في 23 يوليو المقبل.

كما لم يكشف بعد عن ما سيدور عنه الجزء الجديد، ولكن دارت أحداث الجزء الثالث من فيلم الأنيمشن العائلى حول مفاجأة مافيس لـ دراكولا برحلة عائلية على متن سفينة "مونستر كروز" الفاخرة حتى يتمكن من قضاء إجازة مع جميع فى الفندق، وبمجرد مغادرة الميناء يبدأ دراكولا فى قصة رومانسية جديدة عندما بـ قبطان السفينة السحرية إيريكا، وتسعى مافيس للعب دورالوالد مع إبقاء والدها وإيريكا منفصلين.

الفيلم من بطولة آدم ساندلر، وآندى سامبرج، وفران دريشر، وميل بروكس، وسيلينا جوميز، وكاثرين هان، وديفيد سبايد، ومن إخراج جيندى تارتاكوفسكى، وتأليف مايكل ماكولرز، وتارتاكوفسكى.