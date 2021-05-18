شكرا لقرائتكم خبر عن درة ومحمد الشرنوبى يستمتعان بأجواء إجازة العيد فى جزر المالديف .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل عدد من الفنانين انتهاء الموسم الدرامي الرمضاني ودخول إجازة عيد الفطر، والسفر إلى جزر المالديف لقضاء الإجازة هناك، حيث سافرت الفنانة درة مع زوجها رجل الأعمال هاني سعد إلى الجزر للاستمتاع بالإجازة بعد انشغالها في رمضان 2021 بتصوير مسلسل "بين السما والأرض"،وشاركت درة جمهورها بصور لها من هناك مع زوجها، عبر حسابها على إنستجرام وكتبت تعليق : "خذ نفس واستمتع باللحظات السعيدة في الحياة".

كما خطفت درة الأنظار مع زوجها، بعد نشرهما صور رومانسية لهما من أجازتهما وقضاء الثنائى أوقات مرحة ورومانسية في جزر المالديف، ونشرت درة أيضا جلسة تصوير لها على الشاطئ.



درة تقضى اجازتها الصيفية



الفنانة درة



درة



درة و زوجها

وأيضا يقضى الفنان محمد الشرنوبي أجازة عيد الفطر مع زوجته راندا رياض، في جزر المالديف، ونشر الثنائى عدة صور رومانسية لهما أمام الشاطئ، ووجه الشرنوبي رسالة رومانسية إلى زوجته قائلا:"الجنة هي مكان على الأرض معك احبك يا حبيبتي".



محمد الشرنوبى و زوجته

مسلسل "بين السما والأرض" عرض فى النصف الأول من شهر رمضان الماضى، بطولة هانى سلامة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.