شكرا لقرائتكم خبر عن ريج جين بادج بعد فوزه بـ mtv: سأضع الجائزة بالقرب من قلبى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الممثل البريطاني ريج جين بادج علي جائزة Breakthrough Performance،"الفشار الذهبي" من خلال حفل توزيع جوائز MTV Movie & TV لعام 2021، حيث حصل ريج 31 عامًا على الجائزة عن مسلسله الرومانسي الشهير Bridgerton والذي قام ببطولته بمشاركة الممثلة فيبي هارييت دينيفور.



Bridgerton



ريج جين بادج بعد فوزه بـ mtv

وصوّر ريج خطاب قبوله من ما يبدو في غرفة نومه ، مع مجموعة من الوسائد الزرقاء والرمادية خلفه، وكان يرتدي بشكل غير رسمي قميصًا أبيض مع سترة زرقاء داكنة.

قال بعد أن ألقى أحدهم الكأس من بعيد إلى الجانب: "واو ، شكرًا لك على هذه الجائزة الثقيلة بشكل ملحوظ"، واضاف "لقد كان عامًا رائعًا للجميع..أعلم أن كل من يعمل في Bridgerton عمل بجد بشكل لا يصدق لتقديم قصص وعروض للجمهور يمكننا أن نشعر بالرضا عنها فقط ذلك ذو قيمة لا تصدق..وكان هذا مهم جدًا بالنسبة لي العام الماضي. أردنا أن يعرف الجميع أنهم يستحقون قصص الحب"

وتابع: 'الجميع يستحق السعادة لا يهم من أين هم. لا يهم متى فشكرا لكل من صوت لي والذي شعر بقصص بالحب في المسلسل"، بدا الممثل متأثرًا حقًا بعد تصويت المعجبين له.

والعمل يدور حولDaphne Bridgerton ، وهي كبرى بنات عائلة Bridgerton ذات النفوذ بينما تظهر لأول مرة في مجتمع ريجينسي لندن للزيجات لتجد شريكا مناسب لها، وبالتالي تأمل Daphne بأن تسلك خطوات والديها وتجد شريكها الذي تربطها به الحب الحقيقي، وتبدو في بداية رحلتها عن البحث عن شريك حياتها مضمونة، ولكن يبدأ شقيقها الأكبر في استبعاد المتقدمين من الزواج منها.

ويقوم ببطولة مسلسل Bridgerton كل من فيبي دينيفور، أدجوا أندوه، جوناثان بيلي، روبي باركر، جايسون بارنيت، سابرينا بارتليت، جوانا بوبين، هارييت كينز، بيسي كارتر، نيكولا كوجلان، كاثرين دريسديل.