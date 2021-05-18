شكرا لقرائتكم خبر عن "فتوة السينما ومات على المسرح" مشوار إبراهيم عبد الرازق الفنى فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى الـ79 على ميلاد الفنان إبراهيم عبد الرازق أحد أشهر فتوات السينما المصرية، الذى ولد في مثل هذا اليوم 18 مايو من عام 1942، وحصرته ضخامة جسده وملامحه في أدوار الشر، واستطاع أن يتقن كل شخصية قدمها بمهارة أقنعت كل من شاهده سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح، ورغم موهبته ومشاركته في العديد من الأعمال الفنية إلا أنه لم ينجح في أن يحظى بدور البطولة في أي منها، وخلال السطور التالية نستعرض بعض المعلومات عنه