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شكرا لقرائتكم خبر عن "فتوة السينما ومات على المسرح" مشوار إبراهيم عبد الرازق الفنى فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى الـ79 على ميلاد الفنان إبراهيم عبد الرازق أحد أشهر فتوات السينما المصرية، الذى ولد في مثل هذا اليوم 18 مايو من عام 1942، وحصرته ضخامة جسده وملامحه في أدوار الشر، واستطاع أن يتقن كل شخصية قدمها بمهارة أقنعت كل من شاهده سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح، ورغم موهبته ومشاركته في العديد من الأعمال الفنية إلا أنه لم ينجح في أن يحظى بدور البطولة في أي منها، وخلال السطور التالية نستعرض بعض المعلومات عنه
إبراهيم عبد الرازق
1- ولد في مدينة شربين التابعة لمحافظة الدقهلية، حصل على الثانوية العامة ولم يكمل دراسة.
2- عشق المسرح وانضم إلى فرقة شربين المسرحية قبل أن يقرر الذهاب إلى القاهرة ليبدأ مشواره الفني.
3- تميز بتركيب جسماني قوى وملامح حده وصوت أجش مما جعل المخرجين يحصرونه في أدوار الشر.
4- قدم خلال مسيرته العديد من المسرحيات منها "أدهم الشرقاوي"، "مأساة جميلة"، "ولا العفاريت الزرق"، "الملك معروف"، "الملوك يدخلون القرية".
5- شارك فى فترة السبعينات والثمانينات فيما يقرب من 60 فيلما أهمهم "حمام الملاطيلي"، "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "المطارد"، "عنتر شايل سيفه"، "سعد اليتيم"، "شارع السد".
6- كما ظهر في عدة أعمال تلفزيونية منها "الزوبعة"، "الغالية"، "حصاد الشر"، "المشربية"، "الحرمان"، "غوايش".
7- وبعد عطائه الواسع للمسرح توفى الفنان إبراهيم عبد الرازق على خشبته أثناء مشاركته في فى مسرحية "كعبلون" مع الفنان الراحل سعيد صالح، وذلك في 29 يناير عام 1988.
إبراهيم عبد الرازق
إبراهيم عبد الرازق