إيمي سمير غانم توجه رسالة لوالدها.. والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة "كاريكاتير" لوالدها النجم الكبير سمير غانم والذي يعاني صحيا منذ فترة داخل أحد المستشفيات.

وعلّقت "إيمي"، على صورة والدها والتي شاركتها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، موجهة له رسالة وفيها: "ربنا يشفيك وتروح تنور بيتك.. الحمدلله على كل حال".

كما علّق الكثير من النجوم على صورة سمير غانم، ومن بينهم نادية الجندي: "إن شاء الله يرجع بيته بالسلامة"، وليلى زاهر: "يارب اللهم أمين"، وشيماء سيف: "يارب إن شاء الله، ربنا يشفيهم ويعافيهم يارب"، وأيتن عامر: "يارب يشفيهم ويعافيهم".

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".

وكتب رامي رضوان، أيضا منذ أيام عبر "فيسبوك": "لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة، فنرجوكم الدعاء لهما.. فلا يرد القضاء إلا الدعاء، كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم".

وأضاف: "اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاءً لا يغادر سقما يا رب العالمين.. إلهي أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.. اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك ورحمتك وسترك الجميل أن تمدهما بالصحة والعافية.. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير".