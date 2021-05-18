الليلة.. صناع مسلسل "خلي بالك من زيزي" في ضيافة "يحدث في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، يعود برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، "الليلة" في حلقة يستقبل فيها صُناع مُسلسل "خلي بالك من زيزي" الذي عُرض خلال شهر رمضان 2021.

مسلسل "خلي بالك من زيزي" للنجوم أمينة خليل، محمد ممدوح، علي قاسم، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، نهى عابدين، أسماء جلال وبيومي فؤاد وغيرهم، من تأليف ورشة تحت إشراف مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

يُعرض برنامج "يحدث في مصر" على "MBC مصر" من الثلاثاء للخميس، وتُعرض هذه الحلقة اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021 الساعة 10:00 مساءً.