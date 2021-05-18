محمد مهران: "محمد سامي مخرج مهم وشاطر وبيطلع من الممثل أفضل ما عنده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان محمد مهران، إنه يجمعه بالمخرج محمد سامي، "علاقة ود واحترام وعمل"، لافتا إلى أنه يُخرج من الممثل أفضل ما لديه.

ونشر "مهران" صورة تجمعه مع محمد سامي، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلّق: "الراجل ده مكناش صحاب.. شافني مرة في المسرح في ٢٠١٥ وقالي إننا هنشتغل مع بعض ومشفتوش بعدها غير سنة ٢٠٢٠ لما اشتغلت معاه في مسلسل (البرنس) ومن بعدها بقينا نشتغل مع بعض".

وتابع: "مشوفتش منه حاجة وحشة خالص، ومالوش معايا أي مصلحة شخصية، وكان داعم ليا ولموهبتي بشكل كبير، وأي ممثل بيكون هدفه إنه يشتغل مع مخرج شاطر ومؤمن بيه، ومظنش لما هتشوف c.v المخرج ده مش هتقدر تقول غير إنه مخرج مهم وشاطر وبيطلع من الممثل أفضل ما عنده".

وأضاف: "ملاحظة لبعض الناس اللي بتتكلم عن الشللية.. أنا عمري في حياتي ما قابلت أستاذ محمد سامي بره نطاق العمل.. مقعدتش معاه في كافيه ماسهرتش معاه.. بتجمعني بيه علاقة ود واحترام وعمل وبس".

وشارك محمد مهران في مسلسل" نسل الأغراب" الذي أخرجه محمد سامي، وعرض في دراما رمضان المنقضي.

جدير بالذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت مؤخرا قرارا بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي.