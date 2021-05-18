وفاة المطرب نيكولاس كير رائد فرقة الروك الفرنسية عن عمر 50 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

توفي المطرب الفرنسي نيكولاس كير، رائد فرقة الروك الفرنسية بوني هوكس، عن عمر ناهز 50 عاما.

وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الثلاثاء، أن "كير" معروفا أنه قد عاش حياة مفرطة في موسيقى الروك أند رول، مضيفا أنه ولد في عاصمة كمبوديا "بنوم بنه" لأب فرنسي وأم كمبودية واستقر في العاصمة الفرنسية باريس حيث توفي بها.

يذكر أن "كير" عمل مع الممثلة والمغنية والمخرجة وعارضة الأزياء الأمريكية "أرييل دومباسل"، وقام أيضا بتأليف مقطوعات أفلام للكاتب والمفكر والفيلسوف الفرنسي "برنارد هنري ليفي".