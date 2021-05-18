"اللهم أحسن خاتمتي".. مجدي صبحي يعلن اعتزال الفن نهائيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الفنان مجدي صبحي، شقيق الفنان محمد صبحي، اليوم الثلاثاء، اعتزاله الفن نهائيا.

وكتب صبحي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "أصدقائي زملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيا بعد احترافي له على مدى 40 عاما قدمت فيه أعمالا محترمة سيذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية (سيرة حب)".

وتقدم صبحي، بخالص الشكر والعرفان لأساتذته المخرجين والممثلين الكبار، مضيفا: "أشكر أساتذتي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، الذين وقفوا بجانبي على مدار 40 عاما فن محترم".

واختتم أنه أبلغ صديقه ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بقرار اعتزاله الفن ولا رجعة نهائيا، مضيفا: "سوف أعيش حياة جديدة ومع ذكريات فني المحترم، استودعكم الله، اللهم أحسن خاتمتي بالتقرب إليك أكثر".

مجدي صبحي من مواليد 18 سبتمبر 1959، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، اشتهر بمشاركته لأخيه الأكبر الفنان محمد صبحي في أعماله سواء في التليفزيون مثل: "يوميات ونيس، فارس بلا جواد، أنا وهؤلاء"، أو في المسرح مثل: "كارمن، لعبة الست، ماما أمريكا"، كما شارك في أعمال فنية أخرى بعيدا عن عمله مع أخيه مثل: مسلسل "التوأم"، فيلم "بلطية العايمة"، مسرحية "حباك عوضين تامر" وغيرها.