رسالة حمدي الميرغني لـ عادل إمام: "يا أستاذنا يا فخرنا يا مشرفنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان حمدي الميرغني، على تهنئة الفنان الكبير عادل إمام بعيد ميلاده الـ ٨١.

ونشر الميرغني، صورة له مع عادل إمام عبر حسابه على "تويتر"، وعلّق: "‏كل سنة وأنت الزعيم يا أستاذنا يا فخرنا يا مشرفنا ورافع اسم الفن المصري واسم مصر في كل حتة".

جدير بالذكر أن الفنان عادل إمام من مواليد ١٧ مايو ١٩٤٠، ويعتبر أحد أهم الممثلين في مصر والوطن العربي لعقود، وقد اشتهر بأداء الأدوار المتنوعة ما بين الكوميدية والرومانسية والسياسية والاجتماعية، وبدأ حياته الفنية عام 1960م، وشارك في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.