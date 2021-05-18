منة فضالي عن محمد سامي: "مشوفتش منه حاجة وحشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قالت الفنانة منة فضالي، إن المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي له عدة أعمال ناجحة، لافتة إلى أنها استفادت من العمل معه.

وكتبت "منة" عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "أعرف محمد سامي من سنين، وعمري ما اشتغلت معاه، أنا الشهادة لله لما اشتغلت مع أستاذ محمد سامي السنة دي مشوفتش منه حاجة وحشة".

وتابعت: "بالعكس كان محترم جدًا معايا واستفدت من الشغل معاه، مخرج شاطر جدًا وله أعمال كتير ناجحة، وأنا مش بطبلوا علشان محدش يقول بطبل علشان الشغل، أنا بقول حق ربنا".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت وقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي.

وأخرج محمد سامي، مسلسل "نسل الأغراب" في الموسم الرمضاني المنقضي، من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر، بينما سادت حالة من السخرية من المسلسل وأبطاله طوال فترة عرضه.