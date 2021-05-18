نجاح كبير لجديد نور الزين.. “على طول”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحصد أغنية النجم العراقي نور الزين الجديدة بعنوان “على طول” نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

وحقق كليب الأغنية أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على إصدارها عبر موقع “يوتيوب”، كما تصدّر قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في عدد من البلدان العربية ونذكر من بينها العراق ولبنان والإمارات.

أغنية “على طول” من ألحان نور الزين وكلمات قصي عيسى، وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، أمّا كليب الأغنية فيحمل توقيع المخرجة اللبنانية رندلا قديح وتم تصويره في لبنان بفكرة شبابية مميّزة تناسب أجواء الموسم الصيفي.