شكرا لقرائتكم خبر عن من الاستديو.. عمرو دياب يكشف عن عمل فنى جديد مع نادر حمدى: "نطبخ شي ما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الهضبة عمرو دياب عن أخر استعداداته لعمل فني جديد له يجمعه مع الملحن والموزع نادر حمدي، وشارك جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له من الاستوديو، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"نطبخ شئ ما"، ليرد عليه عدد كبير من معجبيه مؤكدين انتظارهم لكل جديد منه وخاصة ما يجمعه مع نادر حمدي بعد النجاحات السابقة لهما في ألبوم الهضبة الأخير.



عمرو دياب

و ذلك يأتي بعد أن شوق الهضبة جمهوره لعمل فني آخر يجمعه مع المؤلف أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيي، وشارك صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق :"خلينا ننبسط"، مما دفع الجمهور لتوقع وجود عمل فني جديد يجمعهم، كما أعاد أيمن بهجت قمرنشر الصورعبر حسابه بموقع "فيس بوك"، معلقا عليها :"يا مسهل بسم الله".

ويشار إلى أن الهضبة عمرو دياب، أحيا – فى وقت سابق - حفلاً غنائيًا، فى مقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، بحضور السفير الفرنسى بالقاهرة والنجمة الكبيرة يسرا، وعدد كبير من الحضور، قدم خلاله عددًا من أغانيه القديمة وأغانى ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ".

وحينها، أعرب الهضبة، عن سعادته بلقاء ستيفان روماتيه، السفير الفرنسى فى القاهرة، ونشر عمرو دياب، عبر حسابه على إنستجرام، صورًا من الحفل، إضافة إلى مجموعة صور أخرى من لقاءه مع السفير الفرنسى والنجمة يسرا، وبعض حضور الحفل، وفى تعليقه على الصور، وجه الشكر للسفير روماتيه، حيث قال: "سعدت بلقائك.. شكرًا جزيلاً على لطفك.. ليلة رائعة".