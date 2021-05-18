شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية عرض مسرحى تمنت زوزو حمدي الحكيم أرشفته تلفزيونيا .. فى ذكرى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لقاء نادر مع الفنانة الراحلة زوزو حمدى الحكيم من خلال برنامج، " اهلا وسهلا" روت فيه كيف بدأت العمل من خلال فرقة فاطمة رشدي، حيث ذهبت زوزو إلي فاطمة رشدي وطلبت منها العمل معها بكل غرور حسبما وصفت نفسها، وتفاجئت بأن فاطمة رشدي عرضت عليها، بطولة مسرحية بعنوان "توتو" أمامها.

وتمنت زوزو حمدي الحكيم، أن يكون وقتها هناك تلفزيون يقوم بتصوير العرض وأرشفته لعرضه للجمهور ولكنه لم يحدث.

زوزو حمدى الحكيم ساهمت فى الإذاعة فى أعمال عديدة فى حياتها، وفى أوائل فترة الستينيات من القرن العشرين سافرت إلى الكويت وظلت هناك فترة 4 أعوام وساهمت بتأسيس المسرح فى الكويت، عملت فى العديد من المسرحيات مع الفنانة فاطمة رشدى مثل النسر الصغير واليتيمة ومروحة الليدى وندر مير، والملك لير.

كما لعبت بطولة رائعة القدير صلاح أبو سيف ريا وسكينة فى شبابها، ولعبت زوزو حمدى الحكيم دور الأم فى رائعة شادى عبد السلام فى "المومياء" وهو الفيلم الذى ما يزال يتصدرقائمة السينما المصرية، وقدمت فى الفيلم نموذجا للأم الصعيدية الصارمة، ورحلت الفنانة القديرة عن دنيانا فى 18 مايو 2003 عن عمر ناهز الـ69 عاما.

فيلم "المومياء" للمخرج الراحل شادى عبد السلام، ويتناول قضية سرقة الآثار المصرية الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية حدثت فى أواخر القرن الثامن عشر (1871) يتحدث الفيلم عن قبيلة يسميها "الحربات"، فى صعيد مصر تعيش على سرقة وبيع الآثار الفرعونية.