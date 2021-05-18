بلقيس وسيف نبيل يعيشان حالة خاصة.. ديو “ممكن” يحطّم الأرقام القياسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: يعيش النجمان بلقيس وسيف نبيل حالة خاصة من السعادة بسبب النجاح الكبير الذي حققه كليب الديو الغنائي “ممكن” الذي أُطلق في أولى أيام عيد الفطر، وكان بمثابة معايدة مشتركة لجمهورهما وللجمهور العربي بالإجمال.

وقد احتل كليب “ممكن” المرتبة الأولى ضمن لائحة التريند على “يوتيوب”، حيث حصد أكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال يومين من إطلاقه، كما وضجّ موقع “تويتر” بالحديث عن الديو الحدث ليتصدر التريند مرة جديدة.

تألّق الثنائي في العمل المصوّر الذي جمعهما في أجواء طغت عليها الحداثة والرومنسية، حيث قدّم الثنائي فيديو شبابي سريع الإيقاع بامتياز، الأمر الذي زاد تفاعل الجمهور مع الديو بشكل كبير.

وفي هذا السياق، أشاد أهل الفن والصحافة بالعمل، مؤكدين على تميّز فكرته، بالإضافة الى وجود صوتين كبيرين من الوطن العربي نجحا بأسلوبهما في توصيل الأغنية الى قلوب المشاهدين.

“ممكن” أغنية عراقية من ألحان سيف نبيل، كلمات سيف الفارس وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، واخراج دان حداد.

هذا وقد أثنى سيف نبيل على جهود بلقيس لإنجاح هذا العمل، واصفاً اياها بالراقية. من جهتها، اعربت بلقيس عن سعادتها الكبيرة بهذا العمل، معتبرة أن لمسة سيف لناحية تلحينها أضفى على الأغنية طابعًا مميزًا.