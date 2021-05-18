عباس النوري: شخصيتي في “حارة القبة” أهم 10 مرات من دوري في “باب الحارة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: صرح الفنان السوري، عباس النوري، بأن شخصية “أبو العز”، التي قدمها في مسلسل “حارة القبة” أهم 10 مرات من دوره الشهير “أبو عصام”، الذي قدمه في “باب الحارة”.

وأضاف النوري، في تصريحات تلفزيونية: “أراهن أن شخصية أبو العز تساوي 10 من شخصية أبو عصام”، مشيراً إلى أن تجربته في هذا العمل من أهم التجارب التي كان يبحث عنها في مشواره، من حيث أهمية النص.

وكشف عن أصعب مشهد في مسلسل “حارة القبة”، موضحاً أن هذا المشهد هو وفاة ابنه “فارس القيش” وحمله، معلقاً: “هذا أكثر مشهد أتعبني وأجهدني.. وضهري انكسر من ثقل وزنه”.

وأوضح أنه من المقرر أن يكون هناك 4 أجزاء للعمل، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تصوير الجزء الثاني، على أن يتم البدء في تصوير الجزء الثالث يوليو القادم.

وأكد أنه ليس ضد فكرة عمل العديد من الأجزاء للمسلسل الواحد، بشرط أن تكون الأحداث جذابة ومؤثرة ومشوقة وحقيقية.

وسبق أن أعرب الفنان السوري عباس النوري عن استيائه الشديد من الطريقة التي يتم بها تناول الشام في الأعمال الدرامية، موضحاً أن الشام تستحق أن يتم تناولها بشكل مدروس وليس أمياً، ويعد لها إنتاج ضخم يليق بعراقتها وتاريخها.