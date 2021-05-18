درة وزوجها يخطفان الأنظار في “المالديف”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: خضعت الفنانة التونسية درة لجلسة تصوير برفقة زوجها رجل الأعمال المصري هاني سعد على شواطئ جزر المالديف، خلال قضائهما الإجازة الصيفية بعد عيد الفطر، لتلقى إعجاب شريحة كبيرة من جمهورها.

ونشرت درة، في “إنستغرام”، عدة صور أطلت فيها بإطلالة صيفية في غاية الرقي، بالإضافة لمجموعة من الصور الرومانسية التي جمعتها برفقة زوجها، وعلقت على الصور، قائلة: “خذ نفساً واستمتع باللحظات السعيدة في الحياة”.

سبق أن أطلت الفنانة التونسية درة على متابعيها في “إنستغرام” بإطلالة كلاسيكية، تكونت من قفطان أسود، مزين باللون الذهبي، ونسقت معه تسريحة شعر بسيطة، واكتفت من المجوهرات بخاتم ذهبي لافت، معلقة عليها بقولها: “حافظ على الكلاسيك.. قفطان تونسي”، لتتوالى عليها التعليقات من المعجبين بإطلالتها.

وشاركت الفنانة درة في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل “بين السما والأرض”، وهو عمل مكون من 15 حلقة، ومأخوذ عن رواية للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشارك في بطولته أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، وندى موسى.