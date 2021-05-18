الصور الأولى لابنة داليا مبارك “جاز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشفت الفنانة السعودية، داليا مبارك، عن صور ابنتها “جاز”، التي رزقت بها منذ أيام، لأول مرة من خلال نشر صورة تتضمن مجموعة من اللقطات تجمعها مع الطفلة وزوجها وابنتهما الكبرى، على “تويتر”.

وأظهرت الصور وجه الطفلة لأول مرة، وبدا الشبه بين الطفلة الرضيعة ووالدتها واضحاً، حيث إن لها نفس لون البشرة والشعر الأسود الناعم الذي تتميز به الفنانة السعودية.

وحرص عدد من المشاهير على تهنئة الفنانة داليا مبارك، كان أبرزهم رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، معالي المستشار تركي آل الشيخ، الذي علق، قائلاً: “مبروك”، والمدير التنفيذي لشركة روتانا، سالم الهندي، الذي علق قائلاً: “مبروك وتتربى في عزك”.

كما انهالت التعليقات من متابعي داليا مبارك على “السوشيال ميديا”، الذين حرصوا على تقديم التهنئة لها، والثناء على طفلتها الرضيعة “جاز”.

ورزقت داليا مبارك بطفلتها “جاز” قبل أيام، كاشفة عن السر وراء اختيار اسم “جاز” لابنتها، مؤكدةً أن “جاز” اسم فتاة، وله معنى، والسبب يعود إلى العائلة ككل، والتي تُحب موسيقى الجاز.

وأضافت، في تصريحات إذاعية، أن الاسم ربما يكون مواكباً لما قد يظهر عليها من ميولٍ فنية، لاسيما أن ابنتها الكبرى “لي لي سمر” لديها ميول فنية من الآن، ومن هنا يكون اسم الطفلة الثانية “جاز” اسماً على مُسمى.