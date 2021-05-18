ملحم زين يكشف سبب ابتعاده عن “السوشيال ميديا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: صرح الفنان اللبناني، ملحم زين، بأن سبب ابتعاده عن “السوشيال ميديا”، هو أنه يقدم نفسه للجمهور كمطرب، وليس نجم مواقع تواصل اجتماعي، لذلك لا يجد فائدة في معرفتهم تفاصيل حياته اليومية.

وأوضح زين، في تصريحات تلفزيونية، أن طبيعة شخصيته لا تتفق مع “السوشيال ميديا” بشكل كبير، نظراً لأنه لا يحب نشر تفاصيل حياته يومياً، مؤكداً أنه من الممكن أن يفكر في اختيار شخص ذي خبرة بهذا المجال، لكي يدير له حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الفنان العراقي كاظم الساهر يعتبر الأكثر جماهيرية في الوطن العربي، لافتاً إلى أن النجم جورج وسوف هو أكرم فناني العرب.

وأشار ملحم إلى أنه لا يعتبر نفسه دبلوماسياً، لكنه يجيد التحكم في نفسه وأعصابه، لذاك هو بعيد كل البعد عن المشاكل الفنية، موضحاً أن هناك الكثيرين من الفنانين الذين يمتلكون نفس الصفات، مثل: الفنان صابر الرباعي وماجد المهندس وكاظم الساهر.

وكان ملحم زين قد شارك، أواخر 2020، في عدد من الحفلات الغنائية، إلا أن عودة إيقاف الحفلات فتح أمامه المجال للتفرغ أكثر للإطلالات التلفزيونية، فاختار ملحم أن يطل عبر شاشة أبوظبي مرتين متتاليتين: الأولى عبر مشاركته في برنامج “أمير الشعراء”، والثانية من خلال حلقة مميزة ضمن برنامج “غني على العالي”.