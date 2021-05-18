الإحتفالات تعمّ صفحات يارا.. “على المكشوف”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: عّمت احتفالات المحبين صفحة النجمة اللبنانية يارا بعد تحقيق كليب أغنيتها الجديدة “على المكشوف” مليون مشاهدة خلال 3 أيام فقط من طرحه على قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

أغنية “على المكشوف” من كلمات خالد المريخي وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع، وقدّمتها يارا بصوتها الرقيق وأدائها الجميل وإحساسها الذي فاق الوصف.

أمّا كليب الأغنية حمل توقيع المخرج وليد ناصيف الذي قدّم يارا بقالب رومانسي جميل جدًا، اضافة الى ظهورها بأربع لوكات مختلفة وأنيقة بدت فيها بغاية الجمال والأنوثة.

الجدير ذكره أن هذه الأغنية الثالثة التي تصدرها يارا من ألبومها الخليجي الجديد، إذا طرحت من الألبوم أغنيتي “غير الناس” و”ما ودعوني” في الشهرين الماضيين.