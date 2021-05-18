المغنية الأميركية أريانا غراندي تتزوج بحضور عشرين شخصا

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لوس انجليس: تزوجت المغنية الأميركية أريانا غراندي الأحد من دالتون غوميز، وهو وكيل عقارات في لوس أنجليس، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وقال ممثل عن النجمة البالغة 27 عاماً لمجلة "بيبول" إن مراسم الزفاف أقيمت على نطاق "ضيّق وحميم" وشارك فيها "أقل من 20 شخصاً"، في أجواء من "السعادة والحب"، مؤكداً بذلك الخبر الذي أورده موقع "تي إم زي".

واضاف "لا يمكن أن يكون الزوجان والعائلتان أكثر سعادة".

وأعلنت أريانا غراندي خطوبتها نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر من خلال نشر سلسلة من الصور لها ولزوجها المستقبلي ولخاتم خطوبتها على "إنستغرام"، مرفقة بتعليق جاء فيه "إلى الأبد وحتى أكثر من ذلك بقليل".

وظهر الخطيبان معاً للمرة الأولى علناً في الأغنية المصوّرة "ستاك ويذ يو". وسجّلت غراندي هذه الأغنية مع المغني الكندي جاستن بيبر خلال مرحلة الحجر في كاليفورنيا ، وطُرحت في مطلع أيار/مايو 2020 وخصصت عائداتها لعمل خيري.

وتتناول كلمات الأغنية وجود الأزواج معاً خلال فترة الحجر.

وكانت أريانا غراندي تصدرت عناوين الصحف في 22 أيار/مايو 2017، عندما وقع تفجير انتحاري عند مخرج إحدى حفلاتها في مدينة مانشستر في إنكلترا، مما أسفر عن سقوط 22 قتيلاً وإصابة المئات بجروح.