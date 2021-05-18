شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المطرب نيكولاس كير رائد فرقة الروك الفرنسية عن عمر ناهز الـ 50 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي المطرب الفرنسى "نيكولاس كير"رائد فرقة الروك الفرنسية "بوني هوكس" عن عمر ناهز الخمسين عاما؛ وذلك دون تحديد سبب لوفاته.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم، الثلاثاء، أن "كير" كان معروفا بأنه قد عاش حياة مفرطة في موسيقى الروك أند رول، مضيفا أنه ولد في عاصمة كمبوديا "بنوم بنه" لأب فرنسي وأم كمبودية واستقر في العاصمة الفرنسية باريس حيث توفي بها.

يذكر أن "كير" عمل مع الممثلة والمغنية والمخرجة وعارضة الأزياء الأمريكية "أرييل دومباسل" وقام أيضا بتأليف مقطوعات أفلام للكاتب والمفكر والفيلسوف الفرنسي "برنارد هنري ليفي".