شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة يشارك في الموسم الثانى من مسلسل "الحرامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد جمعة ضمن أحداث الجزء الثانى من مسلسل "الحرامى" المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة وينتمى العمل لنوعية السيت كوم، مكون من 10 حلقات.

مسلسل "الحرامى 2" يخرجه محمد سلامة من بطولة الفنانة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، ورنا رئيس، وأحمد داش، كارولين عزمي، وأحمد فتحي، تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد بركات، ومن إخراج محمد سلامة، للعرض على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت وكل حلقة تصل مدتها إلى 10 دقايق، وتدور أحداثه فى مكان واحد تحدث فيه العديد من المفارقات الكوميدية.

وشارك محمد جمعة فى موسم رمضان بمسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

وشارك محمد جمعة فى رمضان العام الماضى خلال مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.