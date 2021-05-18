"صاحبة المدرسة اللي كلنا نهلنا منها".. أصالة ترد على رسالة سميرة سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة سميرة سعيد، على توجيه رسالة لصديقتها الفنانة أصالة نصري بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت "سميرة" صورة لها مع أصالة عبر حسابها ‏على "تويتر"، وعلّقت: "صديقتي الغالية أصالة.. كل سنة وأنتِ طيبة.. ودائما قريبة".

فيما ردت أصالة قائلة: "‏شكراً للظروف اللي خلتني قريبة من إنسانة فيها من الجمال والفنّ والأخلاق أسماهم وأحلاهم.. يا صاحبة المدرسة اللي كلنا نهلنا منها.. سميرتنا الحبيبة سميرة سعيد".

جدير بالذكر أن أصالة نصري من مواليد 15 مايو 1969، وولدت في مدينة دمشق، لعائلة سورية دمشقية ونشأت فيها والتحديد في حي أبو رمانة، وعائلتها تتكون من أربعة أخوة هم: "أماني"، "أيهم"، "ريم" الذي احترفت الغناء، و"أنس".

وتزوجت مرتين، الأولى كانت من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998 إلا أنهما انفصلا في عام 2005، والثانية في 27 مارس 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه توأم هما "آدم وعلي" في مايو 2011.