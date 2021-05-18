رسالة علي ربيع لـ عادل إمام: "اللي يقدر يستمر العمر ده يبقى زعيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان علي ربيع، على تهنئة الفنان الكبير عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ٨١.

وكتب ربيع، عبر حسابه على "إنستجرام": "كل سنة وأنت طيب يا زعيم.. المهنة دي صعبة جدا جدا، وفعلا كلها صعوبات مع كمان صعوبات الحياة، واللي يقدر يستمر كل العمر ده كله، يبقى زعيم فعلا.. عيد ميلاد سعيد وربنا يخليك لمصر والوطن العربي".

جدير بالذكر أن الفنان عادل إمام من مواليد ١٧ مايو ١٩٤٠، ويعتبر أحد أهم الممثلين في مصر والوطن العربي لعقود، وقد اشتهر بأداء الأدوار المتنوعة ما بين الكوميدية والرومانسية والسياسية والاجتماعية، وبدأ حياته الفنية عام 1960م، وشارك في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.