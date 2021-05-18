"مش أنا عيد ميلادي النهاردة".. هكذا هنأت نرمين ماهر الزعيم عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة نرمين ماهر، على تهنئة الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ٨١.

ونشرت "ماهر" عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة من مشهد "مش أنا عيد ميلادي النهاردة" والذي جمعهما بفيلم "السفارة في العمارة" عام 2005.

وعلقت "نرمين": "كل سنة وأنت طيب يا زعيم.. ربنا يديك الصحة والعافية يا صاحب البهجة".

جدير بالذكر أن الفنان عادل إمام من مواليد ١٧ مايو ١٩٤٠، ويعتبر أحد أهم الممثلين في مصر والوطن العربي لعقود، وقد اشتهر بأداء الأدوار المتنوعة ما بين الكوميدية والرومانسية والسياسية والاجتماعية، وبدأ حياته الفنية عام 1960م، وشارك في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.