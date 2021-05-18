قدمت دور "ابنة إبليس" وهكذا تفاعلت مع القضية الفلسطينية.. حكايات تيسير فهمي في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحتفل اليوم الفنانة تيسير فهمي بعيد ميلادها الـ65، وتُعد واحدة من أبرز الفنانات اللائي قدمن عدد من الأعمال الفنية الناجحة والتي لازالت عالقة في أذهان الجماهير ولكنها أوقفت مسيرتها الفنية عقب اندلاع ثورة 25 يناير وابتعدت عن الفن.

وتزامنًا مع هذه المناسبة يستعرض "الخليج 365"، أبرز المعلومات عن الفنانة تيسير فهمي:

- شاركت في العديد من الأعمال الفنية أبرزها: "السلاح والتوت والنبوت والصعود إلى الهاوية وعشاق تحت العشرين والعوامة 70 والليلة الموعودة والشيطان يقدم حلًا ودسوقي أفندي في المصيف ويمين طلاق وصيد الحيتان".

- كما قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية، أبرزها: "أبناء ولكن والعقاب وصح النوم ورأفت الهجان وبين القصرين وأماكن في القلب والهاربة، وعمل مسرحي واحد "حضرات السادة العيال".

- وشاركت في عدد كبير من المسلسلات الدينية، منها "الفتح المبين"، "عصر الأئمة"، "لا إله إلا الله" و"الكعبة المشرفة".

- قدمت شخصية "ابنة إبليس" في مسلسل "الكعبة المشرفة"، وقالت عن دورها في حوار سابق مع الخليج 365، إن "الطرح كان جديدا وغريبا على الناس، وقد يكون هذا أحد أسباب نجاحه، لأنه نجح نجاحا غير متوقع، كنت في بداية المشوار في أوائل الثمانينات، وتخوفت في البداية من الشخصية ومن فكرة تجسيد ابنة إبليس، حتى لا يكرهني الجمهور، لكنهم استقبلوا العمل بشكل جيد، لأنه كان يقدم الفرق بين الإيمان بالأديان عموما والكفر بها، وكيف يتمسك الإنسان بتعاليم دينه ويتعامل بها، لأن هذا ما يمنحه معنى الإنسانية، لذلك تفاعلوا معه جدا".

- غابت عن الساحة الفنية بعد ثورة 25 يناير، والتي شاركت فيها، وأعلنت ابتعادها عن الفن بشكل نهائي عام 2013.

- في حوار سابق مع "الخليج 365"، قالت عن إمكانية عودتها للتمثيل إنها لم تعتزل: "لم أعتزل، وأؤمن بأن الفنان لا يعتزل ولا يموت، طالما أن له أعمال تُعرض ويشاهدها الجمهور".

- تحرص تيسير فهمي على التواصل مع جمهورها من خلال حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، فقد ظهرت في عام 2019 في أحد المناطق الأثرية ليكون أحدث ظهور لها.

- في فبراير الماضي أعلنت تيسير فهمي، وفاة شقيقتها، وكتبت عبر "فيسبوك": "شقيقتي في ذمة الله.. ربنا يرحمها".

- وتضامنت تيسير فهمي مؤخرًا مع الأزمة الفلسطينية الراهنة وكتبت عبر حسابها بفيسبوك: "مش هنقدر نعمل مسيرة لمساندة أشقائنا الفلسطينيين، نعلق علم فلسطين على البلكونات وهذا أضعف الإيمان".

- آخر أعمال تيسير فهمي، كان مسلسل "بفعل فاعل" عام 2012، إخراج تيسير عبود، تأليف منى رجب، بطولة تيسير فهمي، ياسر جلال، رجاء الجداوي، طارق لطفي، ميرنا وليد، تامر هجرس.