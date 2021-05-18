أحمد سعد يوجه رسالة لشقيقه بعد نجاح "ملوك الجدعنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان أحمد سعد، على توجيه رسالة إلى شقيقه الفنان عمرو سعد بعد النجاح الذي حققه مسلسل "ملوك الجدعنة" في موسم دراما رمضان 2021.

ونشر أحمد، صورا له مع شقيقه عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلّق: "ألف مبروك على النجاح الساحق وكل حاجة.. بس أنا ليه أكمل حياتي مع سرية.. عمرو سعد وحشني قوي.. ملوك الجدعنة".

وشارك عمرو سعد في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسل "ملوك الجدعنة".

مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، من إخراج أحمد خالد موسى.