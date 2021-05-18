فن ومشاهير

أحمد سعد يوجه رسالة لشقيقه بعد نجاح "ملوك الجدعنة"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان أحمد سعد، على توجيه رسالة إلى شقيقه الفنان عمرو سعد بعد النجاح الذي حققه مسلسل "ملوك الجدعنة" في موسم دراما رمضان 2021.

ونشر أحمد، صورا له مع شقيقه عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلّق: "ألف مبروك على النجاح الساحق وكل حاجة.. بس أنا ليه أكمل حياتي مع سرية.. عمرو سعد وحشني قوي.. ملوك الجدعنة".

وشارك عمرو سعد في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسل "ملوك الجدعنة".

مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، من إخراج أحمد خالد موسى.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا