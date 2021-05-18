"وحشني الشغل معاك يا عبقري".. ماجد المصري يوجه رسالة للمخرج محمد سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجه الفنان ماجد المصري، رسالة للمخرج محمد سامي، بعد قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بوقف التعامل معه.

ونشر المصري، صورة له مع محمد سامي، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "من أيام مسلسل (كلام على ورق) مع المخرج الموهوب محمد سامي.. وحشني الشغل معاك يا عبقري".

وعرض مسلسل "كلام على ورق" عام ٢٠١٤، وشارك في بطولته هيفاء وهبي وأحمد زاهر وماجد المصري وعدد من الفنانين، ومن إخراج محمد سامي.

جدير بالذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت مؤخرا قرارا بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي.