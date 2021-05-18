"ربنا يديك الصحة وتمتعنا بعبقريتك".. السعدني يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان أحمد السعدني، على تهنئة الفنان الكبير عادل إمام بعيد ميلاده الـ٨١، وذلك على طريقته الخاصة.

ونشر السعدني، أحد المشاهد التي جمعته بالزعيم من فيلم "مرجان أحمد مرجان" 2007، عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق: "نحب نقول للزعيم.. كل سنة وأنت طيب.. ربنا يخليك لينا ويديك الصحة وتمتعنا بعبقريتك".

جدير بالذكر أن الفنان عادل إمام من مواليد ١٧ مايو ١٩٤٠، ويعتبر أحد أهم الممثلين في مصر والوطن العربي لعقود، وقد اشتهر بأداء الأدوار المتنوعة ما بين الكوميدية والرومانسية والسياسية والاجتماعية، وبدأ حياته الفنية عام 1960م، وشارك في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.