من هو المصري زيكو زكي بطل مسلسل FBI؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، صورة للممثل ذو الأصول المصرية زيكو زكي، لافتة إلى أنه يقود عرضا أمريكيا كبيرا.

السفارة دعت إلى التعرف على هوية زيكو زكي، وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "زيكو زكي، أول ممثل مصري المولد يقود عرضا أمريكيا كبيرا.. ولد في الإسكندرية، مصر، وكان عمره شهرا واحدا فقط عندما انتقل إلى الولايات المتحدة مع والديه".

أضافت: "طوّر زكي شغفه بالتمثيل في المدرسة الثانوية وهو الآن معروف بدوره كعميل خاص (عمر أدوم زيدان) في (مكتب التحقيقات الفيدرالي)، يأمل أن يساعد هذا الدور في تغيير تصورات الجمهور: (لقد كنت أول مسلم أمريكي عربي يلعب دور مسلم عربي أمريكي كبطل على الشبكة.. إنه لشرف كبير أن تسنح لي هذه الفرصة)".

وأدى زيكو زكي دور الضابط "عمر أدوم زيدان"، وهو دور البطولة الرئيسي في مسلسل "F B I"، بعد أن كان الدور مخصصا لممثل إسباني، واستطاع بفضل أدائه أن يدفع المنتج التليفزيوني ديك وولف لتغيير مسار الدور كي يناسب الممثل الشاب.

الضابط المسلم "عمر أدوم زيدان" يواجه جماعات متطرفة في "F B I" على مدار 3 أجزاء (2018 - 2019 - 2020)، ويحاول إيقاف نشاطهم الإجرامي في أمريكا.

وعقب نجاح الجزء الأول من "F B I"؛ كشف زيكو زكي عن تجربته مع العنصرية في أمريكا خلال السنوات التالية لهجمات 11 سبتمبر، وقال في مقال بمجلة "التايم" الأمريكية (أكتوبر 2018)، إنه كان في الصف السادس وعمره 11 عاما، عندما وقعت الهجمات، وعند تلقي الخبر كان محاطا بزملائه الذين كانوا يرمقونه بنظرات الشك، قبل أن تتم مناداته من قبل إدارة المدرسة هو وباقي أقاربه ليتم إخراجهم من الفصول بدون معرفة السبب ولا لأي مكان سيتجهون، كما كان في السنوات التالية هدفا مستمرا للنكات العنصرية من الذين يلقبونه بأسامة بن لادن وغيرها من الأوصاف لأنه مسلم، ما جعله يقضي حياته في محاولة كسب الثقة وإبعاد الشبهات عن نفسه؛ لذا سعى من خلال دور "عمر أدوم زيدان" إلى تغيير الصور النمطية عن العرب والمسلمين في أمريكا.

زيكو زكي، ممثل أميركي من أصول مصرية ولد في محافظة الإسكندرية في 18 يناير 1990، وهاجر إلى الولايات المتحدة رضيعا مع والديه "شريف وإيمان"، وهناك ترعرع حتى صار نجما شهيرا.