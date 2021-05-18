"زعيم الكوميديا وقلوبنا".. حجاج عبد العظيم يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان حجاج عبد العظيم، على تهنئة الفنان الكبير عادل إمام بعيد ميلاده الـ٨١.

ونشر حجاج، صورة له مع عادل إمام عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "كل سنة وأنت زعيم الكوميديا، وزعيم قلوبنا، ربنا يديك الصحة وطول العمر، ودايما معانا.. كل سنة وأنت زعيم".

جدير بالذكر أن الفنان عادل إمام من مواليد ١٧ مايو ١٩٤٠، ويعتبر أحد أهم الممثلين في مصر والوطن العربي لعقود، وقد اشتهر بأداء الأدوار المتنوعة ما بين الكوميدية والرومانسية والسياسية والاجتماعية، وبدأ حياته الفنية عام 1960م، وشارك في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.