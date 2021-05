القائمة الكاملة للفائزين في حفل MTV Movie & TV Awards 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مايو 2021 10:41 صباحاً - أُذيع أمس حفل تسليم جوائز MTV Movie & TV على الهواء مباشرة الذي أقيم من مسرح Palladium التاريخى في لوس أنجلوس.

WandaVision صاحب النصيب الأكبر للجوائز

كاثرين هان فوزين الصورة من حسابها على إنستغرام

وبحسب موقع "people" كان المسلسل التليفزيونى WandaVision هو الفائز الكبير في الليلة ، حيث انتزع العديد من جوائز البوب كورن الذهبية أو الفشار الذهبي وحصل على جائزة Best Show المرغوبة، متغلبًا على مسلسلات الدراما الأمريكية Bridgerton , Cobra Kai , Emily in Paris وThe Boys. كما سجلت النجمتان "إليزابيث أولسن" و"كاثرين هان فوزين" ، المركز الأول لأفضل أداء في عرض في شخصيات "واندا" و"أجاثا". كما تشاركت النجمتان أيضًا في جائزة أفضل قتال.

منح سكارليت جوهانسون جائزة الجيل

فيكتوريا بيدريتى- الصورة من حساب MTV Movie & TV Awards على تويتر

تم تكريم النجمة "سكارليت جوهانسون" بجائزة الجيل. لم تحضر "جوهانسون" الحفل لكنها تسلمت الجائزة عبر الفيديو، الذي سرعان ما قاطع زوجها "كولين جوست" حديثها ، الذي ظهر في الإطار وشرع في إلقاء اللزج الأخضر عليها.

كان "توم كروز" هو المستلم الأول للجائزة فى عام 2005 ثم تم منحها للممثلين "ويل سميث"، "ساندرا بولوك" و"داوين جونسون" المعروف باسم The rock كل عام باستثناء عام 2017 ، عندما سارعت سلسلة Fast & Furious بأكملها لإستلام الجائزة.

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز MTV للأفلام والتلفزيون بليلة الأحد:

أفضل فيلم

"إلى كل الأولاد: دائمًا وإلى الأبد" To All the Boys: Always and Forever

أفضل عرض

"واندا فيجين" WandaVision

أفضل أداء في فيلم

"تشادويك بوسمان" - Ma Rainey's Black Bottom

أفضل أداء في العرض

"إليزابيث أولسن" - WandaVision

أفضل بطل

"أنتوني ماكي - الصقر والجندي الشتوي The Falcon and the Winter Soldier

أفضل قبلة

"تشيس ستوكس" و"مادلين كلاين" – مسلسل أوتر بانكس Outer Banks

أفضل أداء كوميدي

"ليزلي جونز" Coming 2 America

أفضل دور شرير

"كاثرين هان" – مسلسل واندا فيشين Wanda vision

أداء فائق

"ريجيه جيان باجى"- مسلسل بريدجرتون bridgerton.

أفضل قتال

مسلسل واندا فيجين Wanda vision– شخصية "واندا" ضد "أجاثا".

الأداء الأكثر رعباً

"فيكتوريا بيدريتي" - The Haunting of Bly Manor

أفضل ثنائى

الصقر والجندي الشتوي The Falcon and the Winter Soldier: الصقر "أنتوني ماكي والجندي الشتوي "سيباستيان ستان".