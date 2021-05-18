عودة بروس ويليس وجون ترافولتا للعمل معاً بعد أكثر من 25 سنة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مايو 2021 10:41 صباحاً - كشفت وسائل الإعلام عن مفاجأة سعيدة لمحبى النجمين "بروس ويليس" - 66 عاماً - و"جون ترافولتا" - 67 عاماً حيث أكد الثنائي عودتهما للمشاركة معًا بعد أكثر من ربع في بطولة فيلم جديد.

وبحسب موقع "ديلي ميل" يستعد النجمان للقاء للمرة الرابعة بعد 27 سنة منذ آخر فيلم لهماPulp Fiction للمخرج "تارانتينو".

الفيلم الجديد Paradise City

بروس ويليز- الصورة من حساب بروس ويليز على إنستغرام

وأضاف الموقع أن الفيلم القادم يحمل اسم Paradise City أو مدينة الجنة، حيث سيظهر النجمان كخصمين في الفيلم الذي ينتمي إلى نوع أفلام الحركة أو الأكشن. الفيلم من إخراج "تشاك راسل" وسيبدأ الإنتاج يوم الاثنين في ماوي ، هاواي الولايات المتحدة الأمريكية.

شارك "كوري لارج" – الذي أنتج العديد من أفلام "ويليس" - في كتابة Paradise City "إد جون دريك".

أدوار "ويليس" و"ترافولتا"

يلعب "ويليس" دور صائد متمرد يُدعى "ريان سوان" الذي يجب أن يشق طريقه عبر عالم الجريمة في هاواي ليثأر من زعيم العصابات، الذي يلعبه "ترافولتا"، الذي قتل والده. وقد حصلت الممثلة التايلاندية "برايا لوندبيرج" البالغة من العمر 32 عامًا على دور المرأة الرئيسي في الفيلم.

آخر أعمال "ويليس" و"ترافولتا"

جون ترافولتا- الصورة من حساب جون ترافولتا على إنستغرام

كان آخر عمل للنجمين فيلم Pulp Fiction الحائز على جائزة الأوسكار لعام 1994 والذي بلغت إيراداته 214 مليون دولار ومن إخراج "تارانتينو".

تم ترشيح "ترافولتا" لأفضل ممثل مرتين في حفل توزيع جوائز الأوسكار عن برنامج Saturday Night Live وPulp Fiction.

رسالة "جون ترافولتا" لزوجته الراحلة

ومن ناحية أخرى، بعث النجم العالمي "جون ترافولتا" برسالة مؤثرة إلى زوجته الراحلة "كيلي بريستون"- عن عمر يناهز 57 عاماً بعد صراع مع سرطان الثدي قرابة عامين- بمناسبة يوم الأم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام ، في 10 مايو، عبر فيها عن مدى تأثيرها على حياته وحيويته وحياة أطفاله. ونشر صورًا له معها برفقة أطفاله عبر حسابه على موقع إنستغرام، وعلق عليها قائلاً: "عزيزتي "كيلي" ، لقد جلبت إلى حياتي ثلاثة من أروع الأطفال الذين عرفتهم على الإطلاق. شكراً لك. نحن نحبك ونشتاق لك. عيد أم سعيد."