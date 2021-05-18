نانسي عجرم لـ”ميلا” بعيد ميلادها: “معك بلّش عمري من جديد”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ دقيقة واحدة

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع ابنتها البكر “ميلا” بمناسبة عيد ميلادها. وعلّقت على الصورة بجملة مؤثرة وقالت: “إنتِ العيد ومعك بلّش عمري من جديد”.

ويتزامن عيد ميلاد النجمة نانسي عجرم مع عيد ميلاد ابنتها ميلا، فتتشارك الأم وابنتها تاريخ المولد نفسه وهو 16 أيار. وحرص عدد من نجوم الفن على توجيه المعايدات إلى نانسي عبر “تويتر”،

وعلى رأسهم الفنانة نجوى كرم، التي كتبت: “إن شاء الله تضلي معيدة بالسلام والنجاح، عقبال المية يارب”.

بدورها، أعادت نانسي تغريدة نجوى، وعلقت قائلة: “شكر كبير ومن القلب نجوى بعرف الظروف صعبة، ولكن وجودك أساسي بكل الأوقات.. الكل بانتظار الرجعة”.

كما عايدت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور نانسي في عيدها، وكتبت تغريدة قالت فيها: “نانسي الصوت الجمال وخفة الدم.. نانسي الطاقة الإيجابية الدائمة بإذن الله.. كل سنة وانتي بخير حبيبتنا”.

وردت عليها نانسي، قائلة: “كل الحب لإلك سيرين السنة الموسم الدرامي على رمضان افتقد لوجودك، ولكن بعرف إنه اللي عم يتحضّر كبير وبيشبه نجوميتك!”.