رامز جلال يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد “أحمد نوتردام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: حرص الفنان رامز جلال، على مشاركة جمهوره، بصور من العرض الخاص لفيلمه الجديد “أحمد نوتردام”، والاحتفال معهم بتصدر فيلمه إيرادات موسم عيد الفطر.

ونشر جلال مجموعة من الصور، عبر “فايسبوك”، وقال: “بسم الله ما شاء الله، واللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم”.

وأضاف: “جمهور أحمد نوتردام، جمهور كبير جمهور عظيم، بحبكم كلكم، وربنا يتممها على خير ويكملها بالستر، فيلم “أحمد نوتردام” بجميع السينمات والله المستعان”.

الفيلم بطولة رامز جلال، غادة عادل، وبيومي فؤاد، وخالد الصاوي، وانتصار، وحمدي الميرغني، وضيوف الشرف أحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومحمود البزاوي، وأحمد حلاوة، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.