مستشار السيسي يكشف تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبدالعزيز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين، تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.

وقال "تاج الدين" مستشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لشؤون الصحة: "المعلومات اللي عندي سمير في مرحلة علاجية تحتاج إلى علاج مكثف ومتابعة والفترة المقبلة هتبين الحالة أخبارها إيه، أما دلال عبدالعزيز، فهي تحتاج إلى متابعة".

وأشار إلى أن مصر ما زالت تعيش في الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا، وشهدت الأيام الخمسة لعيد الفطر المبارك، زيادة في الأعداد.

وأضاف أن مصر لم ترصد أي حالة مصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا حتى الآن، وفقا لما ذكره موقع "أخبار اليوم".

يذكر أن عدوى كورونا كانت اجتاحت منزل سمير غانم أثناء تصوير ابنته "دنيا" مسلسل "عالم موازي".

وتأكدت منذ منتصف أبريل/ نيسان الفائت إصابة "دنيا" ووالدتها والمنتج والمخرج هشام جمال، إضافة إلى عدد كبير من نجوم وطاقم التصوير، وتم إيداعهم جميعاً الحجر الصحي المنزلي.