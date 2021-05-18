شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى ضيف شرف فى مسلسل هند صبرى "البحث عن علا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر النجم خالد النبوى ضيف شرف فى إحدى حلقات مسلسل النجمة هند صبرى "البحث عن علا"، والذى يرصد شخصية علا والتغييرات الإجتماعية التى طرأت فى الـ10 السنوات الأخيرة، ويستكشف العمل قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التى تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة اختراع ذاتها فى محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب فى حياتها.

وتدخل هند صبرى عالم المنصات الإلكترونية بهذا المسلسل، حيث سيتم عرضه على إحدى هذه المنصات العالمية والمسلسل يعتمد على عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث، ومن المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة.

"البحث عن علا" من إخراج هادي الباجوري، بطولة النجمة هند صبري والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.