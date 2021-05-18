استوديهات "مارفل" تطرح مقاطع فيديو حصرية لـ"بلاك ويدو" و"لوكي"

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

طرحت استوديهات "مارفل" مجموعة مقاطع فيديو تعرض لأول مرة من أعمالها الجديدة، خلال حفل جوائز MTV.



ووفقًا لموقع "CNET" الأمريكي، تضمنت الفيديوهات مقاطع من فيلم Black Widow (بلاك ويدو) للنجمة سكارليت جوهانسون، ومسلسل Loki (لوكي) للنجم توم هيدلستون.

وذكر الموقع أن فيلم "بلاك ويدو" تعرّض للتأجيل قرابة عام ونصف العام بسبب جائحة كورونا، وكان من المفترض طرحه في شهر مايو/أيار، قبل أن تعلن "مارفل" تأجيله مجدداً حتى 9 يوليو/تموز المقبل.

ويتناول فيلم "بلاك ويدو" حياة البطلة الخارقة خلال عملها في الجاسوسية، عندما كانت تعرف بناتاشا رومانوف.

وطرحت "مارفل" مقاطع جديدة من مسلسل "لوكي" المنتظر، والذي يدور حول الشرير الخارق "لوكي"، شقيق البطل "ثور"، ومن المتوقع طرح المسلسل في 9 يونيو/حزيران على شبكة "ديزني بلس".