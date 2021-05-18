بعد إصابة أحمد عز بكورونا.. مدير أعماله يكشف التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أعلن مدير أعمال الفنان أحد عز، عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك منذ فترة، وتحديداً منتصف شهر رمضان الماضي.

وقال إنه تعافى بعد ذلك بشكل سريع، على إثر التزامه بالعزل المنزلي واتباعه الإجراءات الاحترازية، وتلقيه بروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة المصرية.

وأوضح أن الإصابة حدثت قبل تصوير مشاهده في مسلسل “الاختيار 2″، بعد ظهوره في الحلقة قبل الأخيرة من العمل الذي حقق نجاحاً كبيراً، وبعدما تأكد من سلبية المسحة بدأ في تصوير مشاهده.

وسيعكف خلال الأيام المقبلة، على استكمال تصوير فيلمه السينمائي “الجريمة” مع المخرج شريف عرفة، وكان قد حقق نجاحات كبيرة في رمضان بمسلسل “هجمة مرتدة” المأخوذ من ملف المخابرات المصرية، والذي سيتم تقديم جزء ثانٍ منه بعد النجاح الذي حققه الأول، حسبما جاء في تتر نهاية الحلقة الأخيرة منه.