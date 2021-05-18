على عكس عمرو دياب.. دينا الشربيني تتضامن مع فلسطين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أعربت النجمة دينا الشربيني عن تضامنها مع الفلسطينيين في وجه العدوان الذي يتعرضون له على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي، فنشرت في حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، صورة تدعو لإنقاذ فلسطين، معلقةً بقولها: “يارب لا ناصر لإخوتنا في فلسطين إلا أنت. قلوبنا وجهودنا معهم دائماً”.

ولفت منشور الفنانة المصرية الأنظار عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى حسابات مواطنها النجم عمرو دياب الذي جمعته بها علاقة سابقة شغلت العالم العربي قبل انفصالهما، من أجل متابعة موقفه من الأحداث الأخيرة في فلسطين، ليتبّين عدم مشاركته أي منشور يعبّر عن رأيه.

يُذكر أنّ نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنّان هاني شاكر دانت الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وتهجيرهم من بيوتهم.

وقالت في بيان صدر أمس الأحد: “نقابة المهن الموسيقية المصرية تدين وتستنكر كل الاعتداءات الوحشية الصهيونية على الشعب الفلسطيني، مدنيين وأطفالاً وشيوخاً ونساء، وتدين الاعتداء على المسجد الأقصى، وكل أحياء القدس وغزة، وتطالب العالم الحر والمجتمع الدولي بممارسة دوره الإنساني في منع الكيان الصهيوني من مواصلة الاعتداءات الوحشية على الشعب الفلسطيني… عاشت فلسطين حرة موحدة أبيّة”.