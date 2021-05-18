“عاشت فلسطين حرة موحدة أبيّة”.. نقابة الموسيقيين المصرية تدين الاعتداءات الإسرائيلية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: دانت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنّان هاني شاكر الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وتهجيرهم من بيوتهم.

وقالت في بيان صدر أمس: “نقابة المهن الموسيقية المصرية تدين وتستنكر كل الاعتداءات الوحشية الصهيونية على الشعب الفلسطيني، مدنيين وأطفالاً وشيوخاً ونساء، وتدين الاعتداء على المسجد الأقصى، وكل أحياء القدس وغزة، وتطالب العالم الحر والمجتمع الدولي بممارسة دوره الإنساني في منع الكيان الصهيوني من مواصلة الاعتداءات الوحشية على الشعب الفلسطيني.. عاشت فلسطين حرة موحدة أبيّة”.

وتفاعل قطاع عريض من الفنانين العرب والمصريين على بشاعة ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني خلال الأيام الماضية.