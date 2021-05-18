أريانا جراندي تتزوج بحضور 20 شخصا في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تزوجت المغنية الأمريكية أريانا جراندي من دالتون جوميز، وهو وكيل عقارات في لوس أنجلوس، على ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وقال ممثل عن النجمة البالغة 27 عاماً لمجلة "بيبول" إن مراسم الزفاف أقيمت على نطاق "ضيّق وحميم" وشارك فيها "أقل من 20 شخصاً"، في أجواء من "السعادة والحب"، مؤكداً بذلك الخبر الذي أورده موقع "تي إم زي"، وأضاف "لا يمكن أن يكون الزوجان والعائلتان أكثر سعادة".

وأعلنت أريانا جراندي خطوبتها نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر من خلال نشر سلسلة من الصور لها ولزوجها المستقبلي ولخاتم خطوبتها على "أنستقرام"، مرفقة بتعليق جاء فيه "إلى الأبد وحتى أكثر من ذلك بقليل".

وظهر الخطيبان معاً للمرة الأولى علناً في الأغنية المصوّرة "ستاك ويذ يو". وسجّلت "جراندي" هذه الأغنية مع المغني الكندي جاستن بيبر خلال مرحلة الحجر في كاليفورنيا ، وطُرحت في مطلع أيار/مايو 2020 وخصصت عائداتها لعمل خيري، وتتناول كلمات الأغنية وجود الأزواج معاً خلال فترة الحجر.

وكانت أريانا جراندي تصدرت عناوين الصحف في 22 أيار/مايو 2017، عندما وقع تفجير انتحاري عند مخرج إحدى حفلاتها في مدينة مانشستر في إنكلترا، مما أسفر عن سقوط 22 قتيلاً وإصابة المئات بجروح.