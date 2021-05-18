"ولاد العم".. دراما مغربية تدور حول المال والمخدرات والمبادئ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرضت قناة (MBC5)، أولى حلقات المسلسل المغربي الجديد "ولاد العم"، الذي تدور أحداثه الدرامية حول شقيقان يعثران على كنز في أعالي البحار.

المسلسل الذي يشارك فيه عدد من الفنانين المغاربة، بطلاه شخصيتان اسمهما (صالح وطاهر)، وهما شقيقان يتقاسمان نفس المبادئ، لكنهما يجدان نفسيهما أمام مفترق طرق، عندما يضع القدر بين أيديهما صندوقين، أحدهما ممتلئ بالمال والآخر بالمخدرات، وهما وسط قارب صيد في أعالي البحار.



وعند عثورهما على هذين الصندوقين يختلفان حول مصيرهما وكيف سيتعاملان، لتتطور أحداث القصة تدريجيا مع التقدم في بث الحلقات.

ويشارك في المسلسل الدرامي الجديد، كل من عزيز داداس، وربيع القاطي، وعبد الله ديدان، وفاطمة خير، وسعيد آيت باجا، ونعيمة بوحمالة، وماجدولين الإدريسي، وهو من تأليف فاتن اليوسفي، وإخراج إبراهيم الشكيري.

وتقدم الفنانة اللبنانية يارا، أغنية المسلسل الرئيسية بصوتها، لتكون أول فنانة عربية تقدم “شارة” مسلسل مغربي.



وكان من المنتظر أن تبث “إم بي سي 5” المسلسل شهر رمضان المنصرم، غير أنها تراجعت عن ذلك إلى بعد رمضان؛ بغرض منحه الفرصة، بعيدا عن الكم الهائل من الأعمال الدرامية المعروضة في رمضان.