"غبية وكسولة ومتمردة".. جنا عمرو دياب تروي معاناتها مع "ADHD"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت جنا عمرو دياب رسالة إلى مدرستها السابقة في العاصمة الإنجليزية لندن، بعد إجبارها على ترك المدرسة.

وطردت جنا بسبب عدم قدرتها على تحقيق درجات عالية بسبب إصابتها بمتلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، وفقا لما نقلته وسائل إعلام مصرية.

وأوضحت جنا دياب في رسالتها أنها التحقت بالمدرسة في الصف الثامن ونُصِحت بمغادرة المدرسة في الصف الثاني عشر، بعد تشخيص إصابتها بمتلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، واضطرابات نفسية كاضطراب القلق الهلعي الـ”anxiety”، مما جعلها تعاني الكثير من الصعوبات في دراستها بسبب معانتها من صعوبات في التركيز وعدم تسليم واجباتها المدرسية في موعدها المحدد وعدم قدرتها على قراءة الأسئلة بالشكل الصحيح وغيرها من الأمور التي كانت تسبب لها الإحراج بين زملائها.





وتابعت جنا دياب في رسالتها، أن المعلمين في المدرسة، لم يستطيعوا التعامل معها بالشكل الصحيح وكانوا يتهمونها بتشتيت انتباه زملائها إذا حاولت سؤال أحدهم في شيء، وكانوا يصفونها بكلمات مؤلمة كـ"غبية"، و"كسولة"، و"متمردة".

وأشارت إلى أنه كان من واجب المدرسة أن توجهها للتصرفات الصحيحة، وليس فقط لومها على عدم تحقيق درجات عالية في المقررات الدراسية، وأنهم فقط يساعدون الطالبات القادرات على الدراسة بجد وتحقيق درجات عالية كشقيقتها للالتحاق بالجامعات اللاتي يرغبن فيها، ولا يهتموا بالطالبات اللاتي يواجهن مشكلات في الدراسة مثلها.



