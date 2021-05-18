شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة آثار الحكيم تحتفل اليوم بعيد ميلادها.. الوجه البرىء فى دراما الثمانينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الفنانة آثار الحكيم بعيد ميلادها الـ63، حيث ولدت في مثل هذا اليوم 18 مايو من عام 1958، وهى من الفنانات الأشهر فى فترة الثمانينات، وكان أول من اكتشف موهبتها الفنان سمير غانم وقدمها للمنتج رياض العريان الذي تعاقد معها بعقد احتكار لمدة 5 سنوات، وأسند لها دور البطولة في مسلسل بلا عتاب عام 1976 أمام الفنان يوسف شعبان، ومن هنا بدأت مشوارها الفني الحافل بالأعمال المميزة والأدوار المختلفة.

كانت الفنانة آثار الحكيم الأشهر بين أبناء جيلها حيث أسند لها العديد من الأدوار خلال فترة السبعينيات والثمانينيات، وهيمن على معظم الأدوار التي قدمتها البساطة والرقة نظرًا لبراءة ملامحها وأدائها الهادي، قدمت خلال مسيرتها الطويلة ما يزيد على 80 عملا بين السينما والتليفزيون، أبرزهم في السينما "الإخوة الغرباء، أنا لا أكذب ولكنى أتجمل، من يطفئ النار، فقراء لا يدخلون الجنة، البحث عن سيد مرزوق"، وفى التلفزيون "أبنائي الأعزاء شكرا، ليالي الحلمية، نحن لا نزرع الشوك، زيزينيا".